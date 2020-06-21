Trabzonspor şampiyon gibi karşılandı!

Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlayacak. Pazartesi akşamı saat 21.00'de başlayacak maç için Trabzonspor kafilesi havayoluyla Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na geldi. Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan kafile daha sonra kamp yağacağı otele yerleşti.



Alanya'da yaşayan bordo-mavili taraftarlar takımlarını meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılarken, Trabzonspor kafilesi, corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak otele giriş yaptı.

Trabzonsporlu taraftarlar daha sonra ise Başkan Ahmet Ağaoğlu'na otelin girişinde çiçek vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.