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21 Haziran 2020, Pazar
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şampiyon gibi karşılandı!

Trabzonspor şampiyon gibi karşılandı!

'in 28. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak kafilesi, Alanya'da coşkuyla karşılandı. Bordo-mavili taraftarlar, takımlarına kamp yapacağı otelin önünde meşaleler ve tezahüratlarla destek verdi.

'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 'u ağırlayacak. Pazartesi akşamı saat 21.00'de başlayacak maç için Trabzonspor kafilesi havayoluyla Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na geldi. Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan kafile daha sonra kamp yağacağı otele yerleşti.

Alanya'da yaşayan bordo-mavili taraftarlar takımlarını meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılarken, Trabzonspor kafilesi, corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak otele giriş yaptı.

Trabzonsporlu taraftarlar daha sonra ise Başkan Ahmet Ağaoğlu'na otelin girişinde çiçek vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

  1. 21.06.2020
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