Trabzonspor şampiyon gibi karşılandı!
Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor kafilesi, Alanya'da coşkuyla karşılandı. Bordo-mavili taraftarlar, takımlarına kamp yapacağı otelin önünde meşaleler ve tezahüratlarla destek verdi.
Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlayacak. Pazartesi akşamı saat 21.00'de başlayacak maç için Trabzonspor kafilesi havayoluyla Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na geldi. Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan kafile daha sonra kamp yağacağı otele yerleşti.
Alanya'da yaşayan bordo-mavili taraftarlar takımlarını meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılarken, Trabzonspor kafilesi, corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak otele giriş yaptı.
Trabzonsporlu taraftarlar daha sonra ise Başkan Ahmet Ağaoğlu'na otelin girişinde çiçek vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 21.06.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor şampiyon gibi karşılandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.