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18 Haziran 2020, Perşembe
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Nwakaeme endişesi

Nwakaeme endişesi

ekibi kupada final sevinci yaşarken tek üzüntüsü sakatlanıp oyundan çıkan oldu. Nijeryalı yıldız dün 'a girecekti ancak ödemi dağılmadığı için bugüne ertelendi.

ekibi kupada final sevinci yaşarken tek üzüntüsü sakatlanıp oyundan çıkan oldu. Nijeryalı yıldız dün 'a girecekti ancak ödemi dağılmadığı için bugüne ertelendi. İlk verilere göre 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kesin durumu MR sonucuna göre açıklanacak.
  1. 18.6.2020
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