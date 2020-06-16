Trabzonspor'da testler negatıf

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan corona virüsü testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.