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16 Haziran 2020, Salı
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'da testler negatıf

Trabzonspor'da testler negatıf

'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan corona virüsü testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. Bordo-mavili kulübün yer alan açıklamada, "Her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan corona virüsü testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. Bordo-mavili kulübün yer alan açıklamada, "Her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

  1. 16.6.2020
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