Bu haftalarda böyle hata olmaz - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Bu haftalarda böyle hata olmaz

Bu haftalarda böyle hata olmaz

Bu haftalarda böyle hata olmaz

yolunda ile çekişen 'da taraftarlar rakiplerinin maçındaki hakem hatalarına tepki gösterdi.

yolunda ile çekişen 'da taraftarlar rakiplerinin maçındaki hakem hatalarına tepki gösterdi. Ankaragücü'nün ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün temiz olduğunu belirten bordo-mavili taraftarlar, Başakşehir'in Visca ile öne geçtiği pozisyon öncesi 'in elle oynadığını kaydettiler. Ayrıca maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Aleksic'in kırmızı kart görmesi gerektiğini de belirttiler. Trabzonspor taraftarları, 'e tepkilerini gösterdiler.
  1. 21.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bu haftalarda böyle hata olmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA