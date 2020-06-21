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21 Haziran 2020, Pazar
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Ödeme dopingi

Ödeme dopingi

Corona virüsü ilk çıktığında yönetimi, oyuncularla yaptığı toplantı sonrası ödemeleri ertelemişti. Top santraya konur konmaz paraları hesaplarına yattı.

Türk futbolunda birçok kulüp mali problemler yaşarken, 'un ödemelerinde bir aksama olmadı. devinde corona virüsü çıktığı ilk anda yönetim, oyuncularla bir toplantı gerçekleştirmişti. Ödemelerin ertelenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Meşin yuvarlak santraya konur konmaz ise idareciler harekete geçti. İlk etapta ve karşılaşmalarının galibiyet primleri oyuncuların hesaplarına yattı. Ay sonunda da maaşları ödenecek. Oyuncular yönetimin lig öncesindeki ödeme planlarının aynı şekilde devam etmesinden dolayı Başkan Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etti.
  1. 21.6.2020
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