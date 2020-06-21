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21 Haziran 2020, Pazar
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‘Hedefe kilitlendik’

‘Hedefe kilitlendik’

iddialı konuştu. 20 yaşındaki sağ bek, " olarak şampiyonluğa kilitlendik" dedi.

iddialı konuştu. 20 yaşındaki sağ bek, " olarak şampiyonluğa kilitlendik. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Sezonu da çifte kupayla tamamlamayı arzuluyoruz" dedi.
  1. 21.6.2020
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