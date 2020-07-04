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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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'a 'da coşkulu karşılama!

Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama!

’nun 30. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan , 'da coşkuyla karşılandı.

'nun 30. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan , 'da coşkuyla karşılandı.

Bugün 19.30'da Trabzon'dan hareket eden Trabzonspor kafilesi İstanbul'da çok sayıda Trabzonsporlu tarafından karşıladı. İstanbul Havalimanı'nda bulunan Trabzonsporlu taraftarlar Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor seyahatin ardından konaklayacağı otele giderek müsabaka öncesi kampa girdi.

  1. 04.07.2020
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