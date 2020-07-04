Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama!
Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 30. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'da coşkuyla karşılandı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 30. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'da coşkuyla karşılandı.
Bugün 19.30'da Trabzon'dan hareket eden Trabzonspor kafilesi İstanbul'da çok sayıda Trabzonsporlu tarafından karşıladı. İstanbul Havalimanı'nda bulunan Trabzonsporlu taraftarlar Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Trabzonspor seyahatin ardından konaklayacağı otele giderek müsabaka öncesi kampa girdi.
- 04.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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