Anahtar duran top
Terim, hafta boyu duran top organizasyonları üzerinde durdu. Ortaları Seri ve Ömer açacak, kafaları Donk ile Marcao vuracak.
Falcao ve Andone'nin sakatlığı, Adem'in de cezasıyla santrforu kalmayan Galatasaray'da derbi planı ortaya çıktı. Başakşehir deplasmanında zorunluluktan dolayı Emre Akbaba'yı en uca koyan sarı-kırmızılılar, bu sisteme alışkın olmadığı için gol yollarında problem yaşamıştı. Müsabaka boyu tek kale oynayan Cimbom, sadece 1 gol atabilince sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Bu hafta da Emre Akbaba'yı ileriye koyacak Aslan, taktik değişikliğine gitti.
FENER MAÇINDAKİ GİBİ
Hafta boyunca duran top organizasyonları üzerinde duran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kazanılan kornerler ve faul atışlarından gol bulmak istiyor. İmparator, duran topları kullanacak olan Seri, Ömer Bayram hatta Belhanda'ya çok fazla çalışma yaptırdı. Takımın uzun boylu isimlerinden olan Donk'tan Fenerbahçe derbisindeki gibi gol bekleyen Terim, Marcao ile Emre Akbaba'ya da direktifler verdi.
- 5.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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