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05 Temmuz 2020, Pazar
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Yarısına kal!

Yarısına kal!

basını sözleşmesi sezon sonu bitecek 'ya 1 daha kontrat önerildiğini duyurdu.

basını sözleşmesi sezon sonu bitecek 'ya 1 daha kontrat önerildiğini duyurdu. Yıllık 2.3 milyon euro net maaş alan Brezilyalı sağ beke maaşının yarısının teklif edildiği iddia edildi.
  1. 5.7.2020
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