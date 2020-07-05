Cimbom bombayı patlatıyor! Onyekuru'nun yerine Ivan Angulo
Onyekuru'nun takımdan ayrılmasının ardından kanat bölgesine hızlı bir isim arayan Galatasaray, geçen sezon ilgilendiği Ivan Angulo'ya yeniden talip oldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Onyekuru'nun ayrılmasıyla kanat bölgesine hızlı bir isim arayan Galatasaray, geçen sezon ilgilendiği Ivan Angulo'ya yeniden talip oldu.
Ocak 2020'de Kolombiya ekibi Envigado'dan 2.65 milyon euro'ya Palmeiras'a transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, haziran ayında Cruzeiro'ya kiralandı. 31 Aralık 2020'ye kadar Cruzeiro ile kontratı bulunan Angulo idmanlara çıkıyor fakat kulüpler arasında ödeme problemleri bulunuyor. Angulo bu sezon 17 maçta 2 gol, 3 asist yaptı.
- 5.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cimbom bombayı patlatıyor! Onyekuru'nun yerine Ivan Angulo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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