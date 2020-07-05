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05 Temmuz 2020, Pazar
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Cimbom bombayı patlatıyor! 'nun yerine

Cimbom bombayı patlatıyor! Onyekuru'nun yerine Ivan Angulo

'nun takımdan ayrılmasının ardından kanat bölgesine hızlı bir isim arayan , geçen sezon ilgilendiği 'ya yeniden talip oldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

'nun ayrılmasıyla kanat bölgesine hızlı bir isim arayan , geçen sezon ilgilendiği 'ya yeniden talip oldu.

Ocak 2020'de ekibi Envigado'dan 2.65 milyon euro'ya Palmeiras'a transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, haziran ayında 'ya kiralandı. 31 Aralık 2020'ye kadar Cruzeiro ile kontratı bulunan Angulo idmanlara çıkıyor fakat kulüpler arasında ödeme problemleri bulunuyor. Angulo bu sezon 17 maçta 2 gol, 3 asist yaptı.

  1. 5.7.2020
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