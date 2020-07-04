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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Onyekuru G.Saray'a böyle veda etti! İşte o anlar

dakika: ’nun ayrıldığını açıkladı

Son dakika: Galatasaray Henry Onyekuru’nun ayrıldığını açıkladı

dakika haberine göre; Kulübü, ’nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

'da kiralık sözleşmesi biten , teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp açıklamasında "Kiralık sözleşmesi biten Henry , teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

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Henry Onyekuru Galatasaray'dan ayrıldı!

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 19:30
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