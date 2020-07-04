Son dakika: Galatasaray Henry Onyekuru’nun ayrıldığını açıkladı
Son dakika haberine göre; Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru’nun takımdan ayrıldığını duyurdu.
Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı.
Sarı-kırmızılı kulüp açıklamasında "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar:
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 19:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray Henry Onyekuru’nun ayrıldığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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