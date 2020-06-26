Terim Sekidika kararını verdi! Kiralık gidiyor
Galatasaray'ın genç futbolcusu Jesse Sekidika, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen idmanlarda hırsıyla dikkat çekmişti ancak son lig karşılaşmasında yaptırdığı penaltı sonrası kredisini yitirdi.
Corona virüsü arasında yapılan antrenmanlarda teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Jesse Sekidika, son lig maçında sebep olduğu penaltıyla fikirleri değiştirdi.
Gaziantep maçında yaptırdığı penaltıyla karşılaşmanın kader adamı olan Jesse Sekidika, kredisini tüketti. Sabah'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki Jesse, yeni sezonda kiralık gönderilecek.
Nijeryalı kanat oyuncusu, kendisi gibi geleceğe dönük oarak alınan Ozornwafor gibi oynayabileceği bir takıma kiralanacak.
- 26.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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