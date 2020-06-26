Terim Sekidika kararını verdi! Kiralık gidiyor

Corona virüsü arasında yapılan antrenmanlarda teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Jesse Sekidika, son lig maçında sebep olduğu penaltıyla fikirleri değiştirdi.

Gaziantep maçında yaptırdığı penaltıyla karşılaşmanın kader adamı olan Jesse Sekidika, kredisini tüketti. Sabah'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki Jesse, yeni sezonda kiralık gönderilecek.

Nijeryalı kanat oyuncusu, kendisi gibi geleceğe dönük oarak alınan Ozornwafor gibi oynayabileceği bir takıma kiralanacak.