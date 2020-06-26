Terim Sekidika kararını verdi! Kiralık gidiyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Terim kararını verdi! Kiralık gidiyor

Terim Sekidika kararını verdi! Kiralık gidiyor

Terim Sekidika kararını verdi! Kiralık gidiyor

'ın genç futbolcusu , corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen idmanlarda hırsıyla dikkat çekmişti ancak son lig karşılaşmasında yaptırdığı penaltı sonrası kredisini yitirdi.

Corona virüsü arasında yapılan antrenmanlarda teknik direktör 'in gözüne giren , son lig maçında sebep olduğu penaltıyla fikirleri değiştirdi.

maçında yaptırdığı penaltıyla karşılaşmanın kader adamı olan Jesse Sekidika, kredisini tüketti. Sabah'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki Jesse, yeni sezonda kiralık gönderilecek.

Nijeryalı kanat oyuncusu, kendisi gibi geleceğe dönük oarak alınan Ozornwafor gibi oynayabileceği bir takıma kiralanacak.

  1. 26.06.2020
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