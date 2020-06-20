Galatasaray Oumar Niasse'ye sonunda kavuşuyor! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Cimbom 6 yıllık aşkına sonunda kavuşuyor!

'ye sonunda kavuşuyor!

Galatasaray Oumar Niasse'ye sonunda kavuşuyor!

, uzun yıllardır kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği 'nin transferi konusunda artık mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılıların sezon sonu Everton ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli santrforun menajeriyle irtibata geçip olumlu geri dönüş aldığı kaydedildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

, uzun yıllardır kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği 'nin transferi konusunda artık mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılıların sezon sonu Everton ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli santrforun menajeriyle irtibata geçip olumlu geri dönüş aldığı kaydedildi.

İngiliz ekibinden kesin ayrılacak olan 30 yaşındaki santrforun bonservis bedelinin olmaması yönetimin iştahını kabartırken, Niasse'nin de artık düzenli forma giymek istediği için Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Gelecek sezon forvet hattında değişikliğe gidecek olan Galatasaray bu takviyeyi kiralık oynayan Florin Andone'nin yerine yapacak.

AKHİSAR ELEŞTİRİSİ ENGEL OLMUŞTU
Oumar Niasse, ilk olarak 2014 yılında Galatasaray'ın gündemine geldi. O dönemde 'da forma giyen Senegalli oyuncu, 5.5 milyon euro karşılığında Lokomotiv 'ya oldu. Niasse, Moskova formasını giyerken de sarı- kırmızılıların listesinden hiç düşmedi. O dönem Galatasaray hocası olan , Niasse ile ilgili olarak, "Bilal'den sonra, 'kulübü Akhisar'a mı çeviriyor' dediler. Bu yüzden alamadık. Şimdi yaptıkları ortada ve transferi artık zor" demişti. Rus ekibinde gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Niasse, 2016'da 17.9 milyon euro'ya Everton'un yolunu tuttu.

  1. 20.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Oumar Niasse'ye sonunda kavuşuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA