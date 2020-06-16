Son dakika: Fernando Muslera'dan haber var! Ameliyat... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Fernando Muslera'dan haber var! Ameliyat...

Son dakika: 'dan haber var! Ameliyat...

Son dakika: Fernando Muslera'dan haber var! Ameliyat...

'in 27. haftasında karşılaştığı karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşayarak hastaneye kaldırılan 'nın ayağında kırık tespit edilmişti. Son dakika bilgisine göre, 33 yaşındaki Uruguaylı eldivenin ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı.

'in 27'nci haftasında maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan ve çekilen röntgeninde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilen Galatasaraylı kaleci bugün ameliyat edildi. Sabah saatlerinde ameliyat edilen tecrübeli kaleci Muslera başarılı bir ameliyat sonrası dinlenmeye alındı.

Çok yorgun olduğu için dün dinlendirilen, ameliyatı ise bugün yapılan Muslera'nın sağ kaval kemiğindeki iki ayrı kırıka başarılı bir operasyon yapıldığı belirtildi. Muslera'ya intrameduller çivi takıldığı öğrenilirken başarılı kalece sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 12:08
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Fernando Muslera'dan haber var! Ameliyat... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA