Son dakika: Fernando Muslera'dan haber var! Ameliyat...
Süper Lig'in 27. haftasında karşılaştığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşayarak hastaneye kaldırılan Fernando Muslera'nın ayağında kırık tespit edilmişti. Son dakika bilgisine göre, 33 yaşındaki Uruguaylı eldivenin ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı.
Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan ve çekilen röntgeninde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilen Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera bugün ameliyat edildi. Sabah saatlerinde ameliyat edilen tecrübeli kaleci Muslera başarılı bir ameliyat sonrası dinlenmeye alındı.
Çok yorgun olduğu için dün dinlendirilen, ameliyatı ise bugün yapılan Muslera'nın sağ kaval kemiğindeki iki ayrı kırıka başarılı bir operasyon yapıldığı belirtildi. Muslera'ya intrameduller çivi takıldığı öğrenilirken başarılı kalece sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.
- 16.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 12:08
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fernando Muslera'dan haber var! Ameliyat... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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