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15 Haziran 2020, Pazartesi
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'tan Muslera'ya ziyaret!

Abdurrahim Albayrak'tan Muslera'ya ziyaret!

ikinci başkanı , karşısında sakatlanarak oyundan çıkan ve ayağında kırık tespit edilen 'yı hastanede ziyaret etti. Albayrak sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa ""Bütün kalbim ve dualarım manevi oğlum Fernando Muslera ile beraber" notunu düştü.

ikinci başkanı , 'in 27. haftasında dün oynanan maçında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen 'yı hastanede ziyaret etti. Albayrak, hesabından deneyimli eldiven ile çekilen fotoğrafını, "Bütün kalbim ve dualarım manevi oğlum Fernando Muslera ile beraber" ifadeleriyle paylaştı.

  1. 15.06.2020
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