Abdurrahim Albayrak'tan Muslera'ya ziyaret!
Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan ve ayağında kırık tespit edilen Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Albayrak sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa ""Bütün kalbim ve dualarım manevi oğlum Fernando Muslera ile beraber" notunu düştü.
Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 27. haftasında dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Albayrak, sosyal medya hesabından deneyimli eldiven ile çekilen fotoğrafını, "Bütün kalbim ve dualarım manevi oğlum Fernando Muslera ile beraber" ifadeleriyle paylaştı.
- 15.06.2020
- Ozan Can Kökçü'den resmi Beşiktaş açıklaması! Transfer...
- Son dakika: Galatasaray’dan Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem açıklaması!
- Son dakika: Zeljko Obradovic İstanbul'da!
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan personel alımı açıklaması! 3 bin 250 personel alınacak!
- Alanyaspor - Antalyaspor maçının hakemi açıklandı
- Son dakika corona virüsü haberleri: 6 il için kritik corona uyarısı! Anons...
- Galatasaray'da moraller bozuldu! Rize maçı sonrası o anlar...
- Resmen açıklandı! İşte Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları
- Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yaklaştı! Max Kruse yerine...
- İşte Muslera'nın sakatlığının dış basında yankıları!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Abdurrahim Albayrak'tan Muslera'ya ziyaret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.