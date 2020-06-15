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15 Haziran 2020, Pazartesi
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de Souza'dan Muslera'ya mesaj! "Kardeşim..."

Alex de Souza'dan Muslera'ya mesaj! "Kardeşim..."

'nin efsane oyuncularından de Souza, mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan ve ayağında kırık tespit edilen başarılı eldiven için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bir dönem forması giyen de Souza, dün maçında sakatlanan ve ayağında iki kırık meydana gelen 'ın Uruguaylı kalecisi 'yı unutmadı. Alex, sosyal medya hesabından Muslera için, "Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin. En kısa zamanda iyileşmeni dilerim" mesajını paylaştı.

İşte o paylaşım...

  1. 15.06.2020
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