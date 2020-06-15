Alex de Souza'dan Muslera'ya mesaj! "Kardeşim..."
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan ve ayağında kırık tespit edilen başarılı eldiven Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza, dün Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ayağında iki kırık meydana gelen Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'yı unutmadı. Alex, sosyal medya hesabından Muslera için, "Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin. En kısa zamanda iyileşmeni dilerim" mesajını paylaştı.
İşte o paylaşım...
- 15.06.2020
- Iker Casillas federasyon başkanlığı adaylığını geri çekti!
- Çin'de corona virüsü sebebiyle 10 mahalle karantina altına alındı! İkinci dalga...
- Son dakika: Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi açıklandı
- MEB güzel sanatlar ve spor liselerine 13 bin 620 yetenekli öğrenci seçecek
- Trabzonspor borsada da güldürdü!
- Resmen açıklandı! İşte Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları
- Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yaklaştı! Max Kruse yerine...
- İşte Muslera'nın sakatlığının dış basında yankıları!
- Galatasaray'a geçit vermeyen Tarık Çetin kim çıktı? Fenerbahçe...
- Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi Kudus'a ilk teklif geldi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alex de Souza'dan Muslera'ya mesaj! "Kardeşim..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.