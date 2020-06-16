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16 Haziran 2020, Salı
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Bu işte bir sakatlık var!

Bu işte bir sakatlık var!

bu sezon hiçbir şeyden çekmedi; sakatlık ve hastalıklardan çektiği kadar.

bu sezon hiçbir şeyden çekmedi; sakatlık ve hastalıklardan çektiği kadar. Falcao'nun sakatlığıyla sezona giren sarı-kırmızılıların başarılı isimleri önemli sakatlıklar yaşadı. Başkan ve teknik direktör 'in rahatsızlıkları da bunlara eklendi. İşte bu sezon Galatasaray'da yaşanan bazı sakatlıklar, hastalıklar:

Mustafa Cengiz: Mide ve beyin ameliyatı

Fatih Terim: Covid-19

Luyindama: Çapraz Bağ

Falcao: Tendonit

Marcao: İç Yan Bağ Hasarı

Muslera: Kaval Kemiği Kırığı

Ande: Çapraz bağlarda yırtık

Onyekuru: Sıtma

  1. 16.6.2020
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