Bu işte bir sakatlık var!

Galatasaray bu sezon hiçbir şeyden çekmedi; sakatlık ve hastalıklardan çektiği kadar. Falcao'nun sakatlığıyla sezona giren sarı-kırmızılıların başarılı isimleri önemli sakatlıklar yaşadı. Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in rahatsızlıkları da bunlara eklendi. İşte bu sezon Galatasaray'da yaşanan bazı sakatlıklar, hastalıklar:

Mustafa Cengiz: Mide ve beyin ameliyatı

Fatih Terim: Covid-19

Luyindama: Çapraz Bağ

Falcao: Tendonit

Marcao: İç Yan Bağ Hasarı

Muslera: Kaval Kemiği Kırığı

Ande: Çapraz bağlarda yırtık

Onyekuru: Sıtma