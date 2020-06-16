Brighton karar verecek

Rize maçı sonrası Galatasaray'a bir şok da Florin Andone'den geldi. Futbola yeni yeni dönmeye başlamışken ayağı kaleci Tarık'ın altında kalan Rumen futbolcunun ön çapraz ve iç yan bağında ileri derecede yırtık tespit edildi. Golcü oyuncu bu sezon forma giyemeyecek. Brighton, Andone'nin ameliyat olup olmamasına karar verecek.