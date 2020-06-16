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16 Haziran 2020, Salı
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Brighton karar verecek

Brighton karar verecek

maçı sonrası 'a bir şok da 'den geldi.

maçı sonrası 'a bir şok da 'den geldi. yeni yeni dönmeye başlamışken ayağı kaleci Tarık'ın altında kalan Rumen futbolcunun ön çapraz ve iç yan bağında ileri derecede yırtık tespit edildi. Golcü oyuncu bu sezon forma giyemeyecek. Brighton, Andone'nin ameliyat olup olmamasına karar verecek.

  1. 16.6.2020
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