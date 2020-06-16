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16 Haziran 2020, Salı
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Çığlıkları yürek sızlattı

Çığlıkları yürek sızlattı

Muslera’ya Avrupa basını da geniş yer ayırdı.

Marca: Muslera'nın ürpertici sakatlığı: Tibia ve fibula kemikleri kırıldı.

As Gazetesi: Tibia ve fibula kemiği kırılan Muslera'nın çığlıkları yürek sızlattı. Gerçek bir Uruguay futbol efsanesi olan kaleci, Rizespor karşısında dünyadaki tüm kötü şanslara sahipti.

EL Pais: Ayağı kırılan Muslera ambulansla hastaneye kaldırıldı.

L'Equipe Muslera ağır şekilde sakatlandı.

La Gazetta Dello Sport: Muslera'nın şok edici sakatlığı...

Corrıere Dello Sport: Muslera'nın ağır sakatlığı 'ı şoka soktu.

Tuttusport: Muslera 2021'e kadar yok.

Abola: Galatasaray kalesinin her daim sahibi olan Muslera, aylarca sahalarda uzak kalacağı bir sakatlık yaşadı. Nando, gözyaşları içinde sahayı terk etmek zorunda kaldı.

  1. 16.6.2020
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