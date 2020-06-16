Marca: Muslera'nın ürpertici sakatlığı: Tibia ve fibula kemikleri kırıldı.

As Gazetesi: Tibia ve fibula kemiği kırılan Muslera'nın çığlıkları yürek sızlattı. Gerçek bir Uruguay futbol efsanesi olan kaleci, Rizespor karşısında dünyadaki tüm kötü şanslara sahipti.

EL Pais: Ayağı kırılan Muslera ambulansla hastaneye kaldırıldı.

L'Equipe Muslera ağır şekilde sakatlandı.

La Gazetta Dello Sport: Muslera'nın şok edici sakatlığı...

Corrıere Dello Sport: Muslera'nın ağır sakatlığı Galatasaray'ı şoka soktu.

Tuttusport: Muslera 2021'e kadar yok.

Abola: Galatasaray kalesinin her daim sahibi olan Muslera, aylarca sahalarda uzak kalacağı bir sakatlık yaşadı. Nando, gözyaşları içinde sahayı terk etmek zorunda kaldı.