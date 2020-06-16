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16 Haziran 2020, Salı
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Cimbom'u yakan adam!

Cimbom'u yakan adam!

 Rizespor'a 2-0 yenilen ve üstüne de Muslera ve Andone'yi kaybeden , hakem ile deplasmanda maç kazanmakta zorlanıyor.

Rizespor'a 2-0 yenilen ve üstüne de Muslera ve Andone'yi kaybeden , hakem ile deplasmanda maç kazanmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Uğurlu'nun yönetiği 7 deplasman maçının 5'ini kaybetti. Bu maçlarda Uğurlu, Galatasaraylı oyunculara 3 çıkardı. Rakip takımın oyuncuları ise hiç kırmızı kart görmedi.

  1. 16.6.2020
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