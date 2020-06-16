Cimbom'u yakan adam!

Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen ve üstüne de Muslera ve Andone'yi kaybeden Galatasaray, hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile deplasmanda maç kazanmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Uğurlu'nun yönetiği 7 deplasman maçının 5'ini kaybetti. Bu maçlarda Uğurlu, Galatasaraylı oyunculara 3 kırmızı kart çıkardı. Rakip takımın oyuncuları ise hiç kırmızı kart görmedi.