Galatasaray'dan Muslera ve Andone paylaşımı! Sezonu kapattılar dünya basını onları yazdı!

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da Muslera ve Andone yaşadıkları ağır sakatlık sonrası sezonu kapattı. Çaykur Rizespor karşısında sergilediği futbol büyük tepki toplayan sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-0 mağlup olarak ayrıldı. Skoda ile çarpışan Fernando Muslera, acı içerisinde yerde kaldı. Ambulans ve sedye ile oyundan çıkan Uruguaylı yıldız sezonu kapattı. Maçın ikinci yarısına Emre Akbaba ve Andone ile başlayan Galatasaray, 2-0 geriye düştü. Andone, kaleci Tarık ile çarpıştı ve ağır bir sakatlık geçirdi. Galatasaray, şampiyonluk yarışında 3 puandan fazlasını kaybederek Rize'den ayrıldı.

MUSLERA VE ANDONE'NİN SAĞLIK DURUMU NE?

Maçın ardından Muslera ve Andone'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Galatasaray, "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır. Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır." ifadelerini seyirci ile paylaştı.

