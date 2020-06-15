Galatasaray'dan Muslera ve Andone paylaşımı! Sezonu kapattılar dünya basını onları yazdı!
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan ve 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Fernando Muslera ve Andone sakatlanarak sezonu kapattı. Muslera'nın sakatlığı dünya basınında yankı uyandırdı. Galatasaray'dan iki futbolcuya özel bir paylaşım yapıldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da Muslera ve Andone yaşadıkları ağır sakatlık sonrası sezonu kapattı. Çaykur Rizespor karşısında sergilediği futbol büyük tepki toplayan sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-0 mağlup olarak ayrıldı. Skoda ile çarpışan Fernando Muslera, acı içerisinde yerde kaldı. Ambulans ve sedye ile oyundan çıkan Uruguaylı yıldız sezonu kapattı. Maçın ikinci yarısına Emre Akbaba ve Andone ile başlayan Galatasaray, 2-0 geriye düştü. Andone, kaleci Tarık ile çarpıştı ve ağır bir sakatlık geçirdi. Galatasaray, şampiyonluk yarışında 3 puandan fazlasını kaybederek Rize'den ayrıldı.
MUSLERA VE ANDONE'NİN SAĞLIK DURUMU NE?
Maçın ardından Muslera ve Andone'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Galatasaray, "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır. Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır." ifadelerini seyirci ile paylaştı.
GALATASARAY'DAN MUSLERA VE ANDONE PAYLAŞIMI
Kalplerimiz sizinle! ???? pic.twitter.com/sRBiwQREew— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 15, 2020
FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Geçmiş olsun Fernando Muslera ??— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 14, 2020
En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz.
VOLKAN DEMİREL MUSLERA'YI UNUTMADI
Get Well Soon Brother ????@1_muslera_25 pic.twitter.com/1aN3WYrYph— Volkan Demirel (@1VolkanDEMIREL) June 14, 2020
DÜNYA BASININDA MUSLERA VE ANDONE'NİN SAKATLIĞI
Andone ve Muslera'nın sakatlanması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. A bola, Tuttuosport, Calciomercato, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, explica ve the argus sitelerinde Muslera ve Andone manşetlerdeydi.
- 15.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan Muslera ve Andone paylaşımı! Sezonu kapattılar dünya basını onları yazdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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