Galatasaray'dan Muslera ve Andone paylaşımı! Sezonu kapattılar dünya basını onları yazdı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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'dan Muslera ve paylaşımı! Sezonu kapattılar dünya basını onları yazdı!

Galatasaray'dan Muslera ve Andone paylaşımı! Sezonu kapattılar dünya basını onları yazdı!

'in 27. haftasında 'a konuk olan ve 2-0 mağlup olan 'da ve sakatlanarak sezonu kapattı. Muslera'nın sakatlığı dünya basınında yankı uyandırdı. Galatasaray'dan iki futbolcuya özel bir paylaşım yapıldı.

'in 27. haftasında 'a konuk olan 'da Muslera ve yaşadıkları ağır sakatlık sonrası sezonu kapattı. Çaykur Rizespor karşısında sergilediği futbol büyük tepki toplayan sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-0 mağlup olarak ayrıldı. Skoda ile çarpışan , acı içerisinde yerde kaldı. Ambulans ve sedye ile oyundan çıkan Uruguaylı yıldız sezonu kapattı. Maçın ikinci yarısına Emre Akbaba ve Andone ile başlayan Galatasaray, 2-0 geriye düştü. Andone, kaleci Tarık ile çarpıştı ve ağır bir sakatlık geçirdi. Galatasaray, şampiyonluk yarışında 3 puandan fazlasını kaybederek Rize'den ayrıldı.

MUSLERA VE ANDONE'NİN SAĞLIK DURUMU NE?

Maçın ardından Muslera ve Andone'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Galatasaray, "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır. Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır." ifadelerini seyirci ile paylaştı.

GALATASARAY'DAN MUSLERA VE ANDONE PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

VOLKAN DEMİREL MUSLERA'YI UNUTMADI

DÜNYA BASININDA MUSLERA VE ANDONE'NİN SAKATLIĞI

Andone ve Muslera'nın sakatlanması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. A bola, Tuttuosport, Calciomercato, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, explica ve the argus sitelerinde Muslera ve Andone manşetlerdeydi.






  1. 15.06.2020
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