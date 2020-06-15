Galatasaray'ın gündemindeki Belaili için flaş açıklama! 'Bir yönetici ile görüştüm...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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Galatasaray'ın gündemindeki Belaili için flaş açıklama! "Bir yönetici ile görüştüm..."

Süper Lig'e verilen corona virüsü arası sonrası çıktığı Çaykur Rizespor deplasmanından ağır kayıplarla dönen Galatasaray'ın, transfer gündeminde yer aldığı ifade edilen Cezayirli futbolcu Youcef Belaili hakkında flaş bir açıklama geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

15 Haziran 2020 Pazartesi 08:47 Güncelleme: 15.06.2020 09:53
Galatasaray'ın gündemindeki Belaili için flaş açıklama! Bir yönetici ile görüştüm...

Corona virüsü salgını sonrası Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray, hem şampiyonluk yolunda yara aldı hem de önemli isimlerini kaybetti.

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Galatasaray'ın gündemindeki Belaili için flaş açıklama! Bir yönetici ile görüştüm...

Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın ayağının kırılması moralleri bozarken, golcü oyuncu Andone'nin de sezonu kapatması adeta şok üstüne şok oldu.

Galatasaray'ın gündemindeki Belaili için flaş açıklama! Bir yönetici ile görüştüm...

Bu arada kulübün transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Cezayirli futbolcu Youcef Belaili'de ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın gündemindeki Belaili için flaş açıklama! Bir yönetici ile görüştüm...

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen kanat oyuncusu Belaili, kulübü ile yaptığı görüşmelerin ardından sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Galatasaray'ın gündemindeki Belaili için flaş açıklama! Bir yönetici ile görüştüm...

Oyuncunun menajerliğini de üstlenen babasının, Suudi Arabistan'a corona virüsü nedeniyle yasaklanan uçuşların açılmasının ardından (tahminen 14 Temmuz) gideceği ve kontratı resmen sonlandıracağı ifade edildi.

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