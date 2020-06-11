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11 Haziran 2020, Perşembe
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’de ikinci!

Fenerbahçe Türkiye’de ikinci!

Cimbom'un eski gol kralı Bafetimbi , hesabından karşılaştığı bir Türk taraftar ile yaşadığı diyaloğu paylaştı.

Cimbom'un eski gol kralı Bafetimbi , hesabından karşılaştığı bir Türk taraftar ile yaşadığı diyaloğu paylaştı. Videoda "Hangi takımı tutuyorsun?" diye soran Fransız yıldız, "" yanıtını alınca "Fenerbahçe'yi destekleme" şeklinde yanıt verdi. Gomis görüntülerin üzerine de "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama 'de ikinci" diye yazdı.
  1. 11.6.2020
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