Cimbom Çalhanoğlu'na imzayı attırıyor!

Galatasaray belki yakın zamanda Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nu alamayacak. Ancak Hakan'ın yeğeni Kerim'in transferinin bitirilmesi için harekete geçildi.

Hali hazırda Hoffenheim'in U19 takımında ve Almanya U17 milli takımında forma giyen Kerim'in ailesiyle temas kuruldu. İtalya'dan kendisini isteyen takımların aksine U19 ya da rezerv takım için değil A takım için düşünüldüğü belirtildi. 26 Ağustos'ta 18 yaşına girince orta sahada forma giyen Kerim'e profesyonel sözleşme verileceği iletildi. Kerim'in Hakan gibi fanatik Galatasaraylı olması büyük avantaj...

ORTA SAHA VE SOL KANATTA GÖREV YAPABİLİYOR

Kerim Çalhanoğlu orta saha ve sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takımında 18 maça çıktı. 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.