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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Cimbom Çalhanoğlu'na imzayı attırıyor!

Cimbom Çalhanoğlu'na imzayı attırıyor!

Cimbom Çalhanoğlu'na imzayı attırıyor!

Transferde yerli ve genç oyunculara ağırlık veren , Milan'da forma giyen milli yıldız 'nun yeğeni için harekete geçti. Hali hazırda Hoffenheim'ın takımında oynayan genç oyuncunun, girer girmez sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

belki yakın zamanda Milan'da forma giyen 'nu alamayacak. Ancak Hakan'ın yeğeni Kerim'in transferinin bitirilmesi için harekete geçildi.

Hali hazırda Hoffenheim'in takımında ve U17 milli takımında forma giyen Kerim'in ailesiyle temas kuruldu. 'dan kendisini isteyen takımların aksine U19 ya da rezerv takım için değil A takım için düşünüldüğü belirtildi. 26 Ağustos'ta girince orta sahada forma giyen Kerim'e profesyonel sözleşme verileceği iletildi. Kerim'in Hakan gibi fanatik Galatasaraylı olması büyük avantaj...

ORTA SAHA VE SOL KANATTA GÖREV YAPABİLİYOR

orta saha ve sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takımında 18 maça çıktı. 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

  1. 1.6.2020
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