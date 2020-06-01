Cimbom Çalhanoğlu'na imzayı attırıyor!
Transferde yerli ve genç oyunculara ağırlık veren Galatasaray, Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim Çalhanoğlu için harekete geçti. Hali hazırda Hoffenheim'ın U19 takımında oynayan genç oyuncunun, 18 yaşına girer girmez sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray belki yakın zamanda Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nu alamayacak. Ancak Hakan'ın yeğeni Kerim'in transferinin bitirilmesi için harekete geçildi.
Hali hazırda Hoffenheim'in U19 takımında ve Almanya U17 milli takımında forma giyen Kerim'in ailesiyle temas kuruldu. İtalya'dan kendisini isteyen takımların aksine U19 ya da rezerv takım için değil A takım için düşünüldüğü belirtildi. 26 Ağustos'ta 18 yaşına girince orta sahada forma giyen Kerim'e profesyonel sözleşme verileceği iletildi. Kerim'in Hakan gibi fanatik Galatasaraylı olması büyük avantaj...
ORTA SAHA VE SOL KANATTA GÖREV YAPABİLİYOR
Kerim Çalhanoğlu orta saha ve sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takımında 18 maça çıktı. 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
- 1.6.2020
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçeli yıldız ile yollar ayrılacak"
- Canlı yayında flaş sözler! "Beşiktaş Gökhan Gönül ile...."
- "Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük sıkıntılar yaşayacak"
- Belhanda Galatasaray yönetimine şart koştu! Canlı yayında açıklandı
- Galatasaray'ın transfer hedefine Rıza Çalımbay engeli
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cimbom Çalhanoğlu'na imzayı attırıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.