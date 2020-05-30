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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray resmen açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...

Son dakika: corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Son dakika: Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Son dakika haberleri... Galatasaray; futbolcular, teknik direktör , yardımcı antrenörler, performans, sağlık idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye yapılan corona virüsü testlerinin tamamının sonucunun negatif çıktığını açıkladı. İşte detaylar...

'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz , yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'in katkılarıyla bu sabah (30 Mayıs) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.

Testlere Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) öneri protokolüne göre devam edileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer tüm çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, TFF öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

  1. 30.05.2020
  2. Güncelleme: 30.05.2020 21:57
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