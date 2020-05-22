Al Hilal’den Belhanda'ya üç teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Talipleri olan Belhanda için ilk resmi temas Arap ekibinden geldi. Galatasaray, masaya konan şartları incelemeye aldı. işte detaylar...
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, orta sahaya yeni bir isim ararken Younes Belhanda'yı listesine almıştı. 10 numara bölgesinde bulunan Carlos Eduardo'nun yeni sözleşme yenilemeye yanaşmaması, 39 yaşındaki kaptanları Al-Shalhoub'un da futbolu bırakacak olması nedeniyle bu bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen Al Hilal'in Faslı yıldız için teklifi belli oldu. Arap ekibinin ilk seçeneği 3 milyon euro peşinat, önümüzdeki iki sezonda ise 2'şer milyon euro'dan 24 ay vadeli ödeme.
20 MAÇA ÖDEME YAPILABİLİR
Arap kulübünün ikinci önerisi ise 4.5 milyon euro nakit paradan 12 ay sonra 1.5 milyon euro daha ödeme. Son teklif ise; 5 milyon euro ilk ödeme sonrası Belhanda'nın 20 maça 11'de başlaması halinde 500 bin euro daha verilmesi. Al Hilal'in transferde bu şekilde ciddi olmasının Galatasaray yönetiminin dikkatini çektiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların sıcak paraya ihtiyacı olduğu için tek seferde alabilecekleri en yüksek bonservis ücretini tahsil etmek istediği kaydedildi.
- 22.5.2020
- Canlı yayında flaş sözler! "Galatasaray Devler Ligi'ne gidemezse..."
- Flaş Mert Hakan yorumu! "Ben olsam daha fazla verirdim"
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Asıl corona virüsü onlar"
- Emre Kaplan: Abdurrahim Albayrak maçların tamamının İstanbul'da oynanmasını talep etti
- Galatasaray'dan Mert Hakan atağı! Fenerbahçe...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Al Hilal’den Belhanda'ya üç teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.