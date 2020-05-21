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21 Mayıs 2020, Perşembe
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134 yaşında

Ali Sami Yen 134 yaşında

, kurucusu 'in doğduğu günü yaptığı paylaşımla hatırlattı. Sarı-kırmızılılar, "Ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen, 134 yıl önce bugün 'un Kandilli semtinde dünyaya gelmişti. İlk başkanımız Ali Sami Yen'i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

, kurucusu 'in doğduğu günü yaptığı paylaşımla hatırlattı. Sarı-kırmızılılar, "Ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen, 134 yıl önce bugün 'un Kandilli semtinde dünyaya gelmişti. İlk başkanımız Ali Sami Yen'i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 21.5.2020
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