Ve Galatasaray'ı resmen açıkladı! Belhanda'nın vatandaşı...
Son günlerde birçok transfer haberi ortaya çıkmaya devam ederken, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isteyen Aslan'da gündemdeki son isim yaptığı açıklamayla transfer iddialarını resmen doğruladı. İşte detaylar...
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, önümüzdeki sezon hazırlıklarına da şimdiden başlamış durumda, liglere verilen arada birçok transfer söylentisi ortaya atılmaya devam ederken Fas ekibi Wydad Casablanca forması giyen 21 yaşındaki oyuncu Achraf Dari'den flaş bir açıklama geldi.
Achraf Dari Galatasaray'ın kendisine talip olduğunu açıkladı...
Stoper ve ön libero olarak görev yapabilen Dari, Fas basınına yaptığı açıklamada "Zamalek (Mısır), Rennes (Fransa) ve Galatasaray benimle ilgileniyor. Karar vermedim ancak Avrupa'da oynamak seçeneği benim için önemli" ifadelerini kullandı.
Oyuncunun sözleri "Galatasaray'ı işaret ediyor" olarak yorumlandı. (Sabah)
ACHRAF DARI KİMDİR?
Futbola Wydad Casablanca'nın altyapısında başlayan Achraf Dari 2016 yılında U19'dan B Takımı'na 2018 yılında ise A Takım'a yükseldi. Stoper, sağ bek ve ön liberoda görev yapabilen genç oyuncunun piyasa değeri ise 100 bin Euro.
- 20.05.2020
- Güncelleme: 20.05.2020 12:51
- Ve Galatasaray'ı resmen açıkladı! Belhanda'nın vatandaşı...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ve Galatasaray'ı resmen açıkladı! Belhanda'nın vatandaşı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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