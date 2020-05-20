Ve Galatasaray'ı resmen açıkladı! Belhanda'nın vatandaşı... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Ve G.Saray'ı resmen açıkladı! Belhanda'nın vatandaşı...

Ve 'ı resmen açıkladı! 'nın vatandaşı...

Ve Galatasaray'ı resmen açıkladı! Belhanda'nın vatandaşı...

Son günlerde birçok haberi ortaya çıkmaya devam ederken, 'in güçlü ekiplerinden için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isteyen Aslan'da gündemdeki son isim yaptığı açıklamayla transfer iddialarını resmen doğruladı. İşte detaylar...

Bu sezon 'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan , önümüzdeki sezon hazırlıklarına da şimdiden başlamış durumda, liglere verilen arada birçok söylentisi ortaya atılmaya devam ederken Fas ekibi forması giyen 21 yaşındaki oyuncu 'den flaş bir açıklama geldi.

Achraf Dari Galatasaray'ın kendisine talip olduğunu açıkladı...

Stoper ve ön libero olarak görev yapabilen Dari, Fas basınına yaptığı açıklamada "Zamalek (), Rennes () ve Galatasaray benimle ilgileniyor. Karar vermedim ancak Avrupa'da oynamak seçeneği benim için önemli" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun sözleri "Galatasaray'ı işaret ediyor" olarak yorumlandı. (Sabah)

ACHRAF DARI KİMDİR?

Futbola Wydad Casablanca'nın altyapısında başlayan Achraf Dari 2016 yılında U19'dan B Takımı'na 2018 yılında ise A Takım'a yükseldi. Stoper, sağ bek ve ön liberoda görev yapabilen genç oyuncunun piyasa değeri ise 100 bin Euro.

  1. 20.05.2020
  2. Güncelleme: 20.05.2020 12:51
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