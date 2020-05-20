Ve Galatasaray'ı resmen açıkladı! Belhanda'nın vatandaşı...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, önümüzdeki sezon hazırlıklarına da şimdiden başlamış durumda, liglere verilen arada birçok transfer söylentisi ortaya atılmaya devam ederken Fas ekibi Wydad Casablanca forması giyen 21 yaşındaki oyuncu Achraf Dari'den flaş bir açıklama geldi.

Achraf Dari Galatasaray'ın kendisine talip olduğunu açıkladı...

Stoper ve ön libero olarak görev yapabilen Dari, Fas basınına yaptığı açıklamada "Zamalek (Mısır), Rennes (Fransa) ve Galatasaray benimle ilgileniyor. Karar vermedim ancak Avrupa'da oynamak seçeneği benim için önemli" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun sözleri "Galatasaray'ı işaret ediyor" olarak yorumlandı. (Sabah)

ACHRAF DARI KİMDİR?

Futbola Wydad Casablanca'nın altyapısında başlayan Achraf Dari 2016 yılında U19'dan B Takımı'na 2018 yılında ise A Takım'a yükseldi. Stoper, sağ bek ve ön liberoda görev yapabilen genç oyuncunun piyasa değeri ise 100 bin Euro.