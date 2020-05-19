Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımından resmen ayrıldı
Mariano'yla yollarını ayırmayı düşünen sarı-kırmızılılar sağ bek mevkisi için arayışlarına devam ediyor. Gelecek vaat eden isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Galatasaray, 2001 doğumlu Georgios Vagiannidis'i gündemine almıştı. Genç yıldız adayı kulübü Panathinaikos'la yollarını ayırdı.
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Georgios Vagiannidis, Panathinaikos'tan ayrıldı.
Yunan basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Panathinaikos ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 18 yaşındaki sağ bek oyuncu ile yollar kesin olarak ayrıldı.
Haberde, oyuncu ile perşembe gününe randevu verildiği, ancak buna gerek kalmadığı belirtildi. Çünkü genç oyuncu teknik direktör Giannis Alafouzos'a devam etmeyeceğini ve şansını yurt dışında deneyeceğini söyledi.
Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz oyuncuya teklifi yapmaya hazırdı, ancak Vagiannidis kararının kesin olduğunu söyledi." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan bu sezon 17 maçta sahaya çıkan 18 yaşındaki sağ bek oyuncu; 5 gol ve 1 asist kaydetti.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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