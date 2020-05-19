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19 Mayıs 2020, Salı
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'a transfer müjdesi! Takımından resmen ayrıldı

Galatasaray'a transfer müjdesi! Takımından resmen ayrıldı

Mariano'yla yollarını ayırmayı düşünen sarı-kırmızılılar sağ bek mevkisi için arayışlarına devam ediyor. Gelecek vaat eden isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan , 2001 doğumlu 'i gündemine almıştı. Genç yıldız adayı kulübü 'la yollarını ayırdı.

'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen , 'tan ayrıldı.

Yunan basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Panathinaikos ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 18 yaşındaki sağ bek oyuncu ile yollar kesin olarak ayrıldı.

Haberde, oyuncu ile perşembe gününe randevu verildiği, ancak buna gerek kalmadığı belirtildi. Çünkü genç oyuncu teknik direktör Giannis Alafouzos'a devam etmeyeceğini ve şansını yurt dışında deneyeceğini söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz oyuncuya teklifi yapmaya hazırdı, ancak Vagiannidis kararının kesin olduğunu söyledi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bu sezon 17 maçta sahaya çıkan 18 yaşındaki sağ bek oyuncu; 5 gol ve 1 asist kaydetti.

  1. 19.05.2020
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