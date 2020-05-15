Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Resmen belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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'a piyangosu! Resmen belli oldu

Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Resmen belli oldu

ekiplerinden 'a piyangosu vurdu. 'nin corona virüsü salgını nedeniyle tescil edilmesi ve 'ün şampiyon ilan edilmesinden sonra Senegalli futbolcunun sözleşmesindeki madde devreye girecek ve Galatasaray ekstra bonus ödemesi alacak.

'ün şampiyonluğu 'a yaradı. Sarı-kırmızılı takım, 'yi ekibine kiralık olarak göndermişti. Kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Galatasaray'a dönecek olan Senegalli futbolcu takımına ekstra para kazandıracak.

CLUB BRUGGE ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ
Ligler ertelenmeden önce play-off sezonu öncesi 15 puan farkla lider olan Club Brugge şampiyon ilan edildi. 20 puanla son sırada yer alan ise küme düştü. Waasland Beveren kulübü bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

ÖZEL MADDE DEVREYE GİRECEK!
Belçika Ligi'nde şampiyon ilan edilen Club Brugge, Diagne transferindeki anlaşma gereği Galatasaray'a bonus ödemesi yapacak.

  1. 15.05.2020
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