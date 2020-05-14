İbra edilmediler
Galatasaray yönetimi ile Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasındaki polemiklere bir yenisi daha eklendi.
Galatasaray yönetimi ile Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasındaki polemiklere bir yenisi daha eklendi. Hamamcıoğlu, resmi siteden "Görüşlerine itibar edilmemesi ve resmi açıklamalara bakılması" yönündeki kendisini hedef alan açıklamaya, "İbra olmamış bir Yönetim Kurulu bu demeçleri nasıl verebilir önce buna bakmak lazım. Ben Galatasaray'ın nerede temsil edilip edilemeyeceğini en az bu deklarasyonu yayınlayanlar kadar iyi biliyorum hatta öğretme konumunda bulunuyorum" diye konuştu.
DENSiZLiK!
Hamamcıoğlu, salgın şartları nedeniyle liglerin başlaması kararı nedeniyle TFF'yi eleştirmiş ve yönetim ile ters düşmüştü. Kişisel görüşmelerini paylaştığını kaydeden Divan Başkanı, "Benim verdiğim demeç yönetim aleyhine bir demeç değil. Bunun cevabını resmi siteyi kullanarak vermek densizliktir" ifadesini de kullandı.
- 14.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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