İbra edilmediler - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray İbra edilmediler

İbra edilmediler

İbra edilmediler

yönetimi ile Başkanı arasındaki polemiklere bir yenisi daha eklendi.

yönetimi ile Başkanı arasındaki polemiklere bir yenisi daha eklendi. Hamamcıoğlu, resmi siteden "Görüşlerine itibar edilmemesi ve resmi açıklamalara bakılması" yönündeki kendisini hedef alan açıklamaya, "İbra olmamış bir Yönetim Kurulu bu demeçleri nasıl verebilir önce buna bakmak lazım. Ben Galatasaray'ın nerede temsil edilip edilemeyeceğini en az bu deklarasyonu yayınlayanlar kadar iyi biliyorum hatta öğretme konumunda bulunuyorum" diye konuştu.

DENSiZLiK!

Hamamcıoğlu, salgın şartları nedeniyle liglerin başlaması kararı nedeniyle 'yi eleştirmiş ve yönetim ile ters düşmüştü. Kişisel görüşmelerini paylaştığını kaydeden Divan Başkanı, "Benim verdiğim demeç yönetim aleyhine bir demeç değil. Bunun cevabını resmi siteyi kullanarak vermek densizliktir" ifadesini de kullandı.

  1. 14.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İbra edilmediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA