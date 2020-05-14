İbra edilmediler

Galatasaray yönetimi ile Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasındaki polemiklere bir yenisi daha eklendi. Hamamcıoğlu, resmi siteden "Görüşlerine itibar edilmemesi ve resmi açıklamalara bakılması" yönündeki kendisini hedef alan açıklamaya, "İbra olmamış bir Yönetim Kurulu bu demeçleri nasıl verebilir önce buna bakmak lazım. Ben Galatasaray'ın nerede temsil edilip edilemeyeceğini en az bu deklarasyonu yayınlayanlar kadar iyi biliyorum hatta öğretme konumunda bulunuyorum" diye konuştu.

DENSiZLiK!

Hamamcıoğlu, salgın şartları nedeniyle liglerin başlaması kararı nedeniyle TFF'yi eleştirmiş ve yönetim ile ters düşmüştü. Kişisel görüşmelerini paylaştığını kaydeden Divan Başkanı, "Benim verdiğim demeç yönetim aleyhine bir demeç değil. Bunun cevabını resmi siteyi kullanarak vermek densizliktir" ifadesini de kullandı.