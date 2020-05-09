Eski topçular boşa çıktı

Eski G.Saraylılar Cavanda ile Sinan Bolat, takımlarından ayrıldı. Temmuz 2018'de Standard Liege'e 2.4 milyon euro'ya satılan Cavanda'nın sözleşmesi feshedildi. 2014-15'te Aslan'da 1 yıllık kiralık oynayan Sinan da Antwerp'ten ayrıldı.