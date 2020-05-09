Eski topçular boşa çıktı
Eski G.Saraylılar Cavanda ile Sinan Bolat, takımlarından ayrıldı.
Eski G.Saraylılar Cavanda ile Sinan Bolat, takımlarından ayrıldı. Temmuz 2018'de Standard Liege'e 2.4 milyon euro'ya satılan Cavanda'nın sözleşmesi feshedildi. 2014-15'te Aslan'da 1 yıllık kiralık oynayan Sinan da Antwerp'ten ayrıldı.
- 9.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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