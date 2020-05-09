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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Eski topçular boşa çıktı

Eski topçular boşa çıktı

Eski G.Saraylılar ile , takımlarından ayrıldı.

Eski G.Saraylılar ile , takımlarından ayrıldı. Temmuz 2018'de 'e 2.4 milyon euro'ya satılan Cavanda'nın sözleşmesi feshedildi. 2014-15'te Aslan'da 1 yıllık kiralık oynayan Sinan da Antwerp'ten ayrıldı.

  1. 9.5.2020
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