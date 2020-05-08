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08 Mayıs 2020, Cuma
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14 kaleci gönderdi!

Fernando Muslera 14 kaleci gönderdi!

2011-12 sezonunda ’a imza atan Uruguaylı file bekçisi ; ’den 6, ’tan 8 kaleciyi uğurladı.

'a imza attıktan sonra Türk futbol tarihine damga vuran , bu sürede rakip kalecilere adeta ders verdi. Sarı-kırmızılıların ezeli rakipleri ile bu süre zarfında toplam 15 file bekçisiyle yollarını ayırdı. Son olarak Alman kaleci Karius'u gönderen Beşiktaş; bu sürede , , , Denys Boyko, , Fabricio ve olmak üzere toplam 8 kaleciyle vedalaştı.

Fenerbahçe'de ise bu sayının Beşiktaş'a göre daha az olmasının sebebi 'in kalede uzun süre yer almasıydı. Sarı- lacivertlilerde , , Fabiano, , Volkan Demirel ve Carlos Kameni, Muslera'nın oynadığı dönemde Fenerbahçe'den ayrılan isimler oldu. Muslera kendi takımında ise 6 farklı kaleciyle çalıştı. Aykut Erçetin, , , , İsmail Çipe ve Cedric Carrasso'nun sarı-kırmızılı kulüple ilişiği kesildi.

  1. 8.5.2020
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