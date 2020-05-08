Fernando Muslera 14 kaleci gönderdi!
2011-12 sezonunda Galatasaray’a imza atan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera; Fenerbahçe’den 6, Beşiktaş’tan 8 kaleciyi uğurladı.
Galatasaray'a imza attıktan sonra Türk futbol tarihine damga vuran Fernando Muslera, bu sürede rakip kalecilere adeta ders verdi. Sarı-kırmızılıların ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Beşiktaş bu süre zarfında toplam 15 file bekçisiyle yollarını ayırdı. Son olarak Alman kaleci Karius'u gönderen Beşiktaş; bu sürede Korcan Çelikay, Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Denys Boyko, Günay Güvenç, Fabricio ve Tolga Zengin olmak üzere toplam 8 kaleciyle vedalaştı.
Fenerbahçe'de ise bu sayının Beşiktaş'a göre daha az olmasının sebebi Volkan Demirel'in kalede uzun süre yer almasıydı. Sarı- lacivertlilerde Serkan Kırıntılı, Mert Günok, Fabiano, Ertuğrul Taşkıran, Volkan Demirel ve Carlos Kameni, Muslera'nın oynadığı dönemde Fenerbahçe'den ayrılan isimler oldu. Muslera kendi takımında ise 6 farklı kaleciyle çalıştı. Aykut Erçetin, Eray İşcan, Ufuk Ceylan, Sinan Bolat, İsmail Çipe ve Cedric Carrasso'nun sarı-kırmızılı kulüple ilişiği kesildi.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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