Müjdeli haber geldi! Galatasaray'a yeni Zidane!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSG'nin Fransız yıldız adayı Adil Aouchiche'yi gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Yeni Zidane olarak lanse edilen 17 yaşındaki 10 numara Aouchiche için çalışmalara başladığı ve hamle yapacağı belirtildi.





PSG'Yİ REDDETTİ!

Fransız devi PSG'nin altyapısından çıkan ve yeni Zidane olarak lanse edilen Adil Aouchiche, kulübünde kalmak istemiyor. Galatasaray'ın da listesinde bulunan 17 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor. Bu sezon alt yaş takımında 7 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Adil, zaman zaman A takım kadrosuna da giriyor.