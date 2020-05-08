Müjdeli haber geldi! Galatasaray'a yeni Zidane!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray gelecek vaat eden yıldızlardan biri olarak Adil Aouchiche’yi gündemine almıştı. Yeni Zidane olarak gösterilen 17 yaşındaki futbolcu, PSG'nin teklifini reddetti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSG'nin Fransız yıldız adayı Adil Aouchiche'yi gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Yeni Zidane olarak lanse edilen 17 yaşındaki 10 numara Aouchiche için çalışmalara başladığı ve hamle yapacağı belirtildi.
PSG'Yİ REDDETTİ!
Fransız devi PSG'nin altyapısından çıkan ve yeni Zidane olarak lanse edilen Adil Aouchiche, kulübünde kalmak istemiyor. Galatasaray'ın da listesinde bulunan 17 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor. Bu sezon alt yaş takımında 7 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Adil, zaman zaman A takım kadrosuna da giriyor.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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