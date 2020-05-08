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08 Mayıs 2020, Cuma
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Müjdeli haber geldi! 'a yeni Zidane!

Müjdeli haber geldi! Galatasaray'a yeni Zidane!

ekiplerinden gelecek vaat eden yıldızlardan biri olarak ’yi gündemine almıştı. Yeni Zidane olarak gösterilen 17 yaşındaki futbolcu, 'nin teklifini reddetti.

'da teknik direktör , 'nin Fransız yıldız adayı 'yi gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Yeni Zidane olarak lanse edilen 17 yaşındaki 10 numara Aouchiche için çalışmalara başladığı ve hamle yapacağı belirtildi.


PSG'Yİ REDDETTİ!
Fransız devi PSG'nin altyapısından çıkan ve yeni Zidane olarak lanse edilen Adil Aouchiche, kulübünde kalmak istemiyor. Galatasaray'ın da listesinde bulunan 17 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor. Bu sezon alt yaş takımında 7 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Adil, zaman zaman A takım kadrosuna da giriyor.

  1. 8.5.2020
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