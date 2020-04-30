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30 Nisan 2020, Perşembe
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Adanalı yarışmacıya selam yolladı

Adanalı yarışmacıya selam yolladı

Terim'in ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ı yakından takip ettiği belirtildi.

Terim'in ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ı yakından takip ettiği belirtildi. Yarışmanın hiçbir bölümünü kaçırmadığı öğrenilen Terim'in; Adanalı Ardahan Uzkanbaş'a da selam gönderdiği ortaya çıktı. Programdaki ada konseyi sırasında , Ardahan'a, "Sana selam getirdim" diye konuştu.

Ardahan'ın, "Çok sevindim, kim" sorusuna, " Hocamızla konuştum. 'Toprağıma selam söyle' dedi" ifadelerini kullandı. Uzkanbaş da, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kalbimdesin hocam.. Seni çok seviyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan forması giyen ile eşi Amine Gülşe ise futbolcu olan Aycan Yanaç'a selam gönderdi.

  1. 30.4.2020
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