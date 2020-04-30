Adanalı yarışmacıya selam yolladı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ı yakından takip ettiği belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ı yakından takip ettiği belirtildi. Yarışmanın hiçbir bölümünü kaçırmadığı öğrenilen Terim'in; Adanalı Ardahan Uzkanbaş'a da selam gönderdiği ortaya çıktı. Programdaki ada konseyi sırasında Acun Ilıcalı, Ardahan'a, "Sana selam getirdim" diye konuştu.
Ardahan'ın, "Çok sevindim, kim" sorusuna, "Fatih Terim Hocamızla konuştum. 'Toprağıma selam söyle' dedi" ifadelerini kullandı. Uzkanbaş da, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kalbimdesin hocam.. Seni çok seviyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan Arsenal forması giyen Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe ise futbolcu olan Aycan Yanaç'a selam gönderdi.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adanalı yarışmacıya selam yolladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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