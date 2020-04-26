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26 Nisan 2020, Pazar
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Terim’den Gaich için cevabı

Terim’den Gaich için Barcelona cevabı

'in gözü 'te… Falcao indirime yanaşmazsa Gaich gibi geleceğe yatırım olacak bir futbolcu istiyor.

'in gözü 'te… Falcao indirime yanaşmazsa Gaich gibi geleceğe yatırım olacak bir futbolcu istiyor. Son birkaç gündür 21 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu, ve Roma gibi devlerin istediği iddiaları ise Terim'i rahatsız etmedi. Tecrübeli teknik direktör, "Bu tarz oyuncuların menajerleri rakam yükseltmek için büyük takımların isimlerini anarlar. Sakın takibi bırakmayın" dediği öğrenildi.
  1. 26.4.2020
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