Emre Kılınç'tan Galatasaray'a mesaj! "En doğru zaman"
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sivassporlu Emre Kılınç, geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın geçmişte de kendisini istediğini belirten yıldız oyuncu, "Belki o zaman şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman" diyerek Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.
Sivasspor'da bu sezon gösterdiği performansla takımının başarısında büyük pay sahibi olan Emre Kılınç, Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkladı.
Haldun Domaç'ın Youtube kanalında açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı takımın geçmişte de kendisini istediğini belirtip şu ifadeleri kullandı:
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"
Boluspor'da oynarken kulübüm, Galatasaray'la anlaştıklarını söyledi. 'Türkiye'nin en büyük kulübü, benim için zevk' dedim. Maddi konuları falan görüştük. Son anda başkan vazgeçti. Kulüpler anlaşma sağlayamadı herhalde.
"BELKİ ŞANS BULAMAYACAKTIM"
Galatasaray'da o zamanlar Sneijder, Drogba gibi isimler oynuyordu. Ben bu duyguyu o zaman yaşayamadım. Hiçbir şey için pişman değilim. Belki şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman.
"EN ÇOK GALATASARAY ZORLADI"
Bu sezon en çok Galatasaray maçında zorlandık. Kendimizi aciz gibi hissettik, inanılmazlardı.
"HER İNSANIN ÇOCUKLUK HAYALİ VAR"
Şu an transfer olacağım takımı açıklayamam, etik olarak doğru olmaz. Her insanın çocukluk hayali var.
- 22.04.2020
- Güncelleme: 22.04.2020 22:12
- Emre Kılınç'tan Galatasaray'a mesaj! "En doğru zaman"
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emre Kılınç'tan Galatasaray'a mesaj! "En doğru zaman" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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