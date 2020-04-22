Emre Kılınç'tan Galatasaray'a mesaj! "En doğru zaman" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Sivaslı yıldızdan G.Saray'a mesaj! "En doğru zaman"

'tan 'a mesaj! "En doğru zaman"

Emre Kılınç'tan Galatasaray'a mesaj! "En doğru zaman"

'ın gündeminde yer alan Sivassporlu , geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın geçmişte de kendisini istediğini belirten yıldız oyuncu, "Belki o zaman şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman" diyerek Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.

'da bu sezon gösterdiği performansla takımının başarısında büyük pay sahibi olan , 'a olmak istediğini açıkladı.

Haldun Domaç'ın kanalında açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı takımın geçmişte de kendisini istediğini belirtip şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"
'da oynarken kulübüm, Galatasaray'la anlaştıklarını söyledi. ''nin en büyük kulübü, benim için zevk' dedim. Maddi konuları falan görüştük. Son anda başkan vazgeçti. Kulüpler anlaşma sağlayamadı herhalde.

"BELKİ ŞANS BULAMAYACAKTIM"
Galatasaray'da o zamanlar , Drogba gibi isimler oynuyordu. Ben bu duyguyu o zaman yaşayamadım. Hiçbir şey için pişman değilim. Belki şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman.

"EN ÇOK GALATASARAY ZORLADI"
Bu sezon en çok Galatasaray maçında zorlandık. Kendimizi aciz gibi hissettik, inanılmazlardı.

"HER İNSANIN ÇOCUKLUK HAYALİ VAR"
Şu an transfer olacağım takımı açıklayamam, etik olarak doğru olmaz. Her insanın çocukluk hayali var.

  1. 22.04.2020
  2. Güncelleme: 22.04.2020 22:12
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