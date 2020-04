Mustafa Cengiz'den corona virüsü itirafı! 105 milyon zarar

Galatasaray'da son dakika corona virüsü (koronavirüsü) açıklaması... Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada virüsün kendilerine getirdiği zararı kamuoyu ile paylaştı.

CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI DEVAM EDİYOR (CANLI)

"Hiç beklenmedik bir anda geldi bu virüs. Çoktan çok, azdan az gider diye bir söz var. En çok yayın geliri, seyirci geliri bizdeydi. En çok Galatasaray'ı etkiledi. Maçların seyircisiz oynanmasının bize zararı 105 milyon TL."

"Yönetimimiz en kötü güne hazırlanmakta. Bunun üstesinden gelebilecek güçteyiz. İlk defa biz ek bütçe istemeden bir yılı bitiren yönetimiz. Gerçekçi bütçeler yaparak bütçenin dışına çıkmadık, bugüne geldik."

"Koronavirüs nedeniyle yeni bir bütçe çalışması içindeyiz tüm kulübü ve kollarını kapsayan. Salgın bittiğinde bunu genel kurulun önüne getirme çabası içindeyiz."

"Zor durumlar, iki-üç tür insan yaratır. Her zaman kahramanlar, fedakarlar olmuştur. Biz kimseden can fedası istemiyoruz. Biz bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan fedakarlık istedik. Kendileri bunu inceliyorlar."

"Bizim gibi camialarda, kahramanlar, fedakarlar ve Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi kendini öne atanlar, feda edenler olmuştur. Biz kimseden canını ortaya koymasını istemiyoruz. Sıkıntılı süreci atlatmak için profesyonel oyunculardan fedakarlığı resmi olarak istedik."

"KADROMUZ YETERLİ, KALİTELİ"

"Mevcut kadromuz yeterli ve kaliteli. Bu kadro şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Ligler başladığında, ne olursa olsun şampiyonluk yürüyüşünde olacak bir kadro. Camiamızın beklentisine uygun, şampiyonluğa oynayacak kadroları her zaman kurarız."

"Her gün gelecek, yarın gelecektir. Her gün, her saat, her şey planlanır."

"Şu anda Galatasaray, ülkemizin içinde bulunduğu zor durumda yine de borsada iyi durumda. Halka açık spor şirketlerinde de 1. durumda. Sponsorlarımız hayır buradayız dediler. Bazıları ödeme zorluğu yaşayabilirler ama buna rağmen hepsi dik durdu."

"Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubeler konusunda sponsorların da yer aldığı açıklamalar maalesef yanlış yorumlandı. İyi niyetli olduğunu biliyorum. Sponsorlarımızdan da tepki geldi, takip ediyorum."

"Türk Telekom, çok büyük destek oldu ve stadyum ismindeki hakkını bir yıl uzattı. Bunun 38.5 milyon TL'lik bir katkısı oldu."

"Sponsorlar 'Hayır, biz buradayız' dediler. Toplamda 70'i geçen sponsorumuz var. Sıkıntı yaşayanlar olabilir ama 70'i de dik durdu. Opsiyonu ödeyemeyecek olanlar oldu. Bizim B planlarımız da var. 120 milyon TL olan sponsorluk geliri 220 Milyon TL oldu"

AMATÖR BRAŞLAR KAPATILACAK MI?

"Biz hiçbir zaman amatörleri ikinci plana atmadık. Judodan atletizme, atletizmden satranca, tüm branşlara bakın, elimden geldiğince maçlara gitmeye çalıştım. Voleybol, basketbol... Bir iki branşa gidemedim, engelli branşlarımıza gidemedim, içimde ukdedir."

"2 yıl önce göreve geldiğimizde Basketbol için transfer yasağımız vardı. Basketbol ve Voleybol için 80 milyon TL borcumuz vardı. Yönetim olarak elimizden geleni yaptık. Biz hiçbir zaman amatörleri ikinci plana atmadık."

"Biz amatörlerle ilgili gerçekçi bütçeler yapıyoruz. Abdurrahim beyin açıklaması 'bence' halindeydi. Biz, amatör sporların birçoğunu Türkiye'ye getiren kulüp olarak bunları kapatmamız düşünülemez. Biz onları, kendine yeter hale getirmeye çalışıyoruz."

"Abdurrahim Bey, 'Amatörleri kapatalım' demedi. 'Bence' dedi, 'Geçici' dedi. Geçmişte baskette 35-40M€ harcandı. Kimseyi suçlamıyorum. Bu amatör sporların çoğunu Türkiye'ye Galatasaray getirdi. Biz bununla övünüyoruz, asla kapatmayız"

"AK PARTİ HARİKA BİR PROJE GERÇEKLEŞTİRDİ"

"AK Parti hükümeti harika bir proje gerçekleştirdi. Ödenen vergiler amatöre harcanması için geri verilme kararı alındı. Aylardır bu ödemeleri alamadık. Yönetmelik çıkarılmak üzere, bu bir ilk olacak. Maliye Bakanlığı da kendi açısından haklı, kulüpler de haklı."

"Göreve geldiğimizde 2+1 yıl men tehlikesi vardı, yaklaşık 4 ay UEFA'ya taşıdık, hatta amatör ruhla. 2. yapılandırmayı ilk defa alan kulüp olduk. UEFA, tabir-i caizse sallandı. İtiraz edenler oldu UEFA içinde. CAS'a gittik. Davayı mücadele sonrasında kazandık."

"Bu süreç bize şunu kazandırdı, UEFA ile iç içe olduk. Ceferin ile benim şahsi olarak sevgim var. Düzgün bir insan. UEFA'nın çok sağlam bir duruşu var."

"Benim Ceferin ile mektuplaşmalarım, konuşmalarım da oldu. Biz Ceferin'e destek de veriyoruz. Tabii muhattabı TFF'dir ama Galatasaray'ın da bir ilişkisi var. UEFA'nın süreci en iyi şekilde atlatacağına inanıyoruz. "

"Takvimi netleştiremiyorlar. Bu virüsün 27 derecenin üstünde yaşayamadığı iddia edildi. Bunun etkisinin, Haziran ayında yitirileceği söyleniyor."

"Bizim amacımız, liglerin tamamlanması yönünde. UEFA'nın da isteği bu yönde. Özellikle sıcak iklim olduğu için futbolcu konusunda karşıyız ama bunun bir gideri var."

"Eğer Beşiktaş maçı normal olsaydı bize gideri 700 bin TL'di ama seyircisiz oynandığı için 400 bin TL. Bu büyük bir rakam."

"Liglerin tamamlanmasını istiyoruz. Bir şehirde oynanmasına karşıyız. Çok ciddi giderler var. Bunu TFF karşılayacak mı? Zaten gelir yok, üstüne gider yapmak hoş değil. El insaf derim. TFF biriktirdiği kaynakları kullansın. Lig bir şekilde hızlandırılarak bitecek"

"Eğer bir şehir seçilecekse neden İstanbul değil? Yaz mevsiminde de iklim olarak daha doğru olur. Başka bir bölgeye alınırsa da TFF tüm masrafları karşılamalı. Benim kalan 8 maçımın 3'ü İstanbul'da... Niye başka yerde oynayayım?"