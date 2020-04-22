Muslera sürprizi! 5 büyük ligden... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Muslera sürprizi! 5 büyük ligden...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren birçok kulüp yaşanan mali kriz nedeniyle yüksek maliyetli oyunculardan kaçınarak daha az para harcayarak maksimum verim alabileceği isimlere yönelmek istiyor. Gana kaynaklı bir haber sitesi 5 büyük lig dışında forma giyen ve performansıyla göz dolduran isimlerin olduğu bir liste hazırladı. İşte detaylar...

22 Nisan 2020 Çarşamba 12:48 Güncelleme: 22.04.2020 12:48
Muslera sürprizi! 5 büyük ligden...

Corona virüsü nedeniyle dünyada futbol organizasyonları neredeyse tamamen durmuş vaziyette.

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Muslera sürprizi! 5 büyük ligden...

Fırsattan istifade birçok dev kulüp bu boşlukta kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verirken, ülkemizde de birçok kulüp önümüzdeki sezon çalışmalarına start verdi.

Muslera sürprizi! 5 büyük ligden...

Bu sezon yaşanan virüs salgını nedeniyle kulüpleri mali açıdan oldukça zor bir dönem beklerken birçok ekip transferde ince eleyip sık dokuyarak hata yapmak istemiyor.

Muslera sürprizi! 5 büyük ligden...

Yapılan transferlerden minimum maliyet ve maksimum verim almak isteyen kulüp yöneticileri nokta transferler yapma gayretinde.

Muslera sürprizi! 5 büyük ligden...

Öte yandan Gana kaynaklı haber sitesi ghanasoccernet, hazırladığı makalede dünya fubolunun en iyi ligleri olarak kabul gören İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa (Ligue 1) ekipleri dışında forma giyen ve performanslarıyla göz kamaştıran isimleri derledi.

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