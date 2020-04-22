Muslera sürprizi! 5 büyük ligden...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren birçok kulüp yaşanan mali kriz nedeniyle yüksek maliyetli oyunculardan kaçınarak daha az para harcayarak maksimum verim alabileceği isimlere yönelmek istiyor. Gana kaynaklı bir haber sitesi 5 büyük lig dışında forma giyen ve performansıyla göz dolduran isimlerin olduğu bir liste hazırladı. İşte detaylar...