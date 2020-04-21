Galatasaray'ın transferini duyurdu! Enner Valencia için resmi açıklama
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların gelecek sezon kadrosuna katmak istediği Enner Valencia için menajeri Gonzalo Vargas açıklamalarda bulundu. Yıldız golcünün menajeri, oyuncusunun transferine ilişkin yaptığı konuşmada Türkiye'den kendilerine olan ilgiyi doğrularken, "Tigres'i ekonomik olarak ikna etmeliler" dedi! İşte o açıklama... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da son dakika Enner Valencia gelişmesi... Kısa süre önce sarı kırmızılıların transfer hedefi haline gelen gelen Ekvadorlu yıldız için menajer Gonzalo Vargas açıklamalarda bulundu.
Radyo Caravana'nın Al Toque programına konuşan Valencia'nın menajeri, oyuncusunun Galatasaray transferine ilişkin konuştu.
"AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR, TÜRKLER..."
Vargas, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda Türk futbol kulüpleri Enner ile ilgileniyor. O, her zaman Avrupa'ya dönmek istiyordu. Bakalım neler olacak. Ayrıca, Tigres'i de ekonomik olarak ikna etmeliler." dedi.
İLGİ ÇEKİCİ İSTATİSTİK
30 yaşındaki yıldız isim şu ana dek 53 kez Ekvador formasını giyerken bu sürede 32 kez rakip fileleri sarsarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Valencia'nın kariyerinde ise 257 mücadelede toplam 76 golü bulunuyor. Valencia, Tigres öncesi Premier Lig'de 3 sezon West Ham United, 1 sezon da Everton formasını terletti.
- 21.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 17:41
- Galatasaray'ın transferini duyurdu! Enner Valencia için resmi açıklama
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın transferini duyurdu! Enner Valencia için resmi açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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