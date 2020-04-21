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21 Nisan 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Resmi açıklama geldi! Galatasaray'ın yeni golcüsü...

'ın transferini duyurdu! için resmi açıklama

Galatasaray'ın transferini duyurdu! Enner Valencia için resmi açıklama

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların gelecek sezon kadrosuna katmak istediği için menajeri Gonzalo Vargas açıklamalarda bulundu. Yıldız golcünün menajeri, oyuncusunun transferine ilişkin yaptığı konuşmada Türkiye'den kendilerine olan ilgiyi doğrularken, "Tigres'i ekonomik olarak ikna etmeliler" dedi! İşte o açıklama... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da son dakika gelişmesi... Kısa süre önce sarı kırmızılıların hedefi haline gelen gelen Ekvadorlu yıldız için menajer Gonzalo Vargas açıklamalarda bulundu.

Radyo Caravana'nın Al Toque programına konuşan Valencia'nın menajeri, oyuncusunun Galatasaray transferine ilişkin konuştu.

"AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR, TÜRKLER..."

Vargas, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda Türk futbol kulüpleri Enner ile ilgileniyor. O, her zaman Avrupa'ya dönmek istiyordu. Bakalım neler olacak. Ayrıca, Tigres'i de ekonomik olarak ikna etmeliler." dedi.

İLGİ ÇEKİCİ İSTATİSTİK

30 yaşındaki yıldız isim şu ana dek 53 kez Ekvador formasını giyerken bu sürede 32 kez rakip fileleri sarsarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Valencia'nın kariyerinde ise 257 mücadelede toplam 76 golü bulunuyor. Valencia, Tigres öncesi Premier Lig'de 3 sezon West Ham United, 1 sezon da Everton formasını terletti.

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 17:41
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