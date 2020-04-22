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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray G.Saray'da büyük şok! İndirimi kabul etmedi

’da indirimi kabul etmedi

Galatasaray’da Falcao indirimi kabul etmedi

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada mali kayıp yaşayan kulüpler, oyuncularından maaş indirimine gitmesini talep ediyorlar. 'da da yönetim, futbolculardan belirli oranda fedakarlık istemişti. Ancak iddialara göre Radamel , maaş indirimini kabul etmedi. İşte detaylar...

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada futbol dururken, gerek Avrupa'da gerekse de 'de kulüpler futbolcuların maaşlarında indirime gitmesini talep etti. da oyuncularıyla bu konuda görüşme yaptı. İHA'nın haberine göre sarı-kırmızılı formayı giyen futbolcular, yönetimin talebine kayıtsız kalmayarak indirim talebini kabul ederken yalnızca 'nun bu talebe olumlu yanıt vermediği öğrenildi.

Takımda en fazla kazanan isim olan Kolombiyalı golcüyle yöneticiler önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek ve yıllık ücretinde indirime gitmesi talep edilecek. Yıllık maaşı bonuslar hariç 5 milyon Euro olan ve Galatasaray'la sezon başında 3 yıllık kontrat imzalayan yıldız futbolcu, indirime gitmemesi durumunda satış listesine konulacak. Maçların seyircisiz oynanması durumunda tribün gelirlerini kaybedecek olan ve ekonomik anlamda, her kulüp gibi sıkıntı çeken Galatasaray, Falcao'nun bir sonraki görüşmede vereceği kararı bekliyor.

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  1. 22.04.2020
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