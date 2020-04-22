Galatasaray’da Falcao indirimi kabul etmedi
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada mali kayıp yaşayan kulüpler, oyuncularından maaş indirimine gitmesini talep ediyorlar. Galatasaray'da da yönetim, futbolculardan belirli oranda fedakarlık istemişti. Ancak iddialara göre Radamel Falcao, maaş indirimini kabul etmedi. İşte detaylar...
Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada futbol dururken, gerek Avrupa'da gerekse de Türkiye'de kulüpler futbolcuların maaşlarında indirime gitmesini talep etti. Galatasaray da oyuncularıyla bu konuda görüşme yaptı. İHA'nın haberine göre sarı-kırmızılı formayı giyen futbolcular, yönetimin talebine kayıtsız kalmayarak indirim talebini kabul ederken yalnızca Falcao'nun bu talebe olumlu yanıt vermediği öğrenildi.
Takımda en fazla kazanan isim olan Kolombiyalı golcüyle yöneticiler önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek ve yıllık ücretinde indirime gitmesi talep edilecek. Yıllık maaşı bonuslar hariç 5 milyon Euro olan ve Galatasaray'la sezon başında 3 yıllık kontrat imzalayan yıldız futbolcu, indirime gitmemesi durumunda satış listesine konulacak. Maçların seyircisiz oynanması durumunda tribün gelirlerini kaybedecek olan ve ekonomik anlamda, her kulüp gibi sıkıntı çeken Galatasaray, Falcao'nun bir sonraki görüşmede vereceği kararı bekliyor.
- 22.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray’da Falcao indirimi kabul etmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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