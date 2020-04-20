Ronaldo'dan umudu kesince Fatih Terim...
Bilim insanları corona virüsünden korunmanın ilk yolu olarak sosyal izolasyon ve karantina yönetimini öneriyor... Kimi bu uyarıları dikkate almazken kimi fazlasıyla izole oluyor... Bu isimlerden biri de Cristiano Ronaldo. Portekizli süper yıldız corona virüsünden korunmak maksadıyla adasında izole bir hayat yaşarken ülkemizde de satılık adalar meydana çıktı. Bunlardan biri de Bursa'da bulunan Ulubat Gölü'nün ortasındaki Martı Adası... Adanın sahibi Nedim Bulut, adasını satılığa çıkarırken adanın salgında bulunmaz bir karantina bölgesi olacağını da söyledi. İşte detaylar...
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya rağmen adayı satamadığını ifade eden Bulut, rotayı bu sefer Türk teknik adam ve futbolculara çevirdi. Corona virüsü yenme başarısı gösteren Fatih Terim'e seslenen Bulut, "Burada hava mis gibi. Acelemiz yok. Parayı veren adayı alır" dedi.
En güzel eve yada villaya yada arabaya sahip olabilirsiniz peki bir adaya kaç kişi sahip olabilir? Roman Abramovich'ten Bill Gates'e, Micheal Schumacher'den Ricky Martin'e Türkiye'de ise Ali Ağaoğlu'ndan Ahmet Nazif Zorlu'ya, Rahmi Koç'a adası olan ünlüler ve iş insanları bir elin 10 parmağını geçmez. Bursa'daki 65 yaşındaki Nedim Bulut isimli çiftçinin de bu ünlü isimler gibi adası var. Bulut; Bursa'ya 40 kilometre uzaklıktaki Uluabat Gölü'nün ortasındaki satılığa çıkardığı adaya 6 yıldır müşteri arıyor.
Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından Avrupa Leylek Köyü ilan edilen Eskikaraağaç köyüne komşu, Uluabat Gölü ortasındaki 45 dönümlük ada ilk kez 2014 yılında 6 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı. İçinde organik tarımın yapıldığı yaklaşık 500 zeytin ağacının bulunduğu sevimli adada küçük bir ev, ahır ve kerpiç fırın yer alıyor. Her yıl düzenlenen Uluslararası Leylek Şenliğiyle yerli ve yabancı yüzlerce turisti ağırlayan şirin adanın, kıyıya uzaklığı 3,5 kilometreyi buluyor. Defne ağaçları ve papatyalarla dolu sevimli ada, eşsiz doğa manzarasıyla şimdi yeni sahibini arıyor.
RONALDO'YA RAĞMEN SATILMADI, FATİH TERİM'E UMUT BAĞLADI
Corona virüsü salgınının dünyada etkili olmasının ardından, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo Portekiz´e bağlı Madeira'da, Atlantik Okyanusu'na bakan Ilha De Fuzeta adasında, kendisini ailesiyle birlikte karantinaya aldı. Bu durumun dünyada gündem olmasının ardından, bir kaç kişinin adanın fiyatını sormak için aradığını ancak fiyatın yüksek gelmesi neticesinde arayanların vazgeçtiklerini anlatan Nedim Bulut, "Valla buradan bütün topçulara sesleniyorum. Mis gibi hava var Fatih Bey'e de sesleniyorum. Daha yeni iyileşti. Paraları varsa gelsinler ada burada, alsınlar. Hiç bir şeyleri kalmaz. Daha önce böyle bir şeyi ne gördük ne yaşadık. Bizim buralarda görülmemiş bir olay. Devletimizden Allah razı olsun. Ben 60 yaşına geldim böyle bir hastalık duymadım. Ama devletimiz sayesinde üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.
6 YILDIR SATILMIYOR
90 yıldır kendilerine ait olan adayı 6 yıldır satamadığını anlatan Nedim Bulut "Adaya 17 milyon lira istiyoruz. Daha aşağıya vermiyoruz, parası olan alsın. Bizim çok ihtiyacımız yok. Acelemiz yok" dedi.
Adanın tapusunun kendilerine geçiş hikayesini de anlatan Bulut sözlerine şu şekilde devam etti, "Bizde aşağı yukarı 2 bin adet koyun varmış. Amcam ve babam kuzu parasına almışlar. Bu ada 90 senedir bizde. Tapusu bize şu şekilde geçmiş. Atatürk'ün silah arkadaşının oğlu suç işlemiş. Atatürk suçluyu buraya göndermiş. Adayı da üzerine yapmış. Öldükten sonra damatları satılığa çıkarmış. Babam damatlarından satın almış. Babam kısır olan koyunları oraya götürmek için almış adayı. O zaman 2 milyon 800 bin liraya alınmış. Şimdi mirasçılar var, amcamın çocukları var 8 kardeş. Biz 4 kardeşiz tüm kardeşler satmak istiyor ama bakalım kısmet"
- 20.04.2020
- En yakını şok etti! Corona virüsü alarmı ve Michael Schumacher...
- Galatasaray'ın transfer listesindeki isimden kötü haber!
- Fenerbahçe'den sportif direktörlük teklifi! Alman spor adamı...
- Hollanda basını transferi yazdı! 'Galatasaray Matusiwa'nın peşinde'
- Altay Bayındır'dan transfer sözleri! Ayrılık...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ronaldo'dan umudu kesince Fatih Terim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.