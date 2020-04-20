Galatasaray'ın transfer listesindeki isimden kötü haber!

Süper Lig'de ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla 3. sırada yer alan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray, lige verilen arada gelecek sezon için de çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar için birçok transfer söylentisi ortaya atılırken transfer listesindeki bir isimden kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)