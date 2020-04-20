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Galatasaray'ın transfer listesindeki isimden kötü haber!
Süper Lig'de ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla 3. sırada yer alan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray, lige verilen arada gelecek sezon için de çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar için birçok transfer söylentisi ortaya atılırken transfer listesindeki bir isimden kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
20 Nisan 2020 Pazartesi 15:40
Güncelleme: 20.04.2020 16:09
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Önümüzdeki sezon için kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında girişimlerine şimdiden başlayan Galatasaray için bu günlerde birçok transfer söylentisi gelmeye devam ediyor.
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Bu sezon için şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon da ligi zirvede tamamlayarak taraftarına çifte mutluluk yaşatmak istiyor...
Şampiyonluk kupasına göz koymuş olan Galatasaray ligin ilk 26 haftası itibarıyla topladığı 50 puanla 3. sırada yer alırken, gelecek sezon da ligi zirvede tamamlayarak taraftarına çifte mutluluk yaşatmak istiyor...
Sarı-kırmızılı yönetim kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sıklaştırırken sezon sonunda yollarını ayıracağı bazı isimler de netleşmişti.
Bu isimlerden biri de Brezilyalı yıldız Mariano iken, tecrübeli oyuncunun yerine oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'a kötü bir haber geldi.