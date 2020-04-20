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20 Nisan 2020, Pazartesi
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’ya salgın engeli

Marcao’ya salgın engeli

ekibi 'ın sezon sonu için 'ın kapısını çalıp 'yu talep edeceği ancak koronavirüs nedeniyle iptal olduğu öğrenildi.

Premier Lig ekibi 'ın sezon sonu için 'ın kapısını çalıp 'yu talep edeceği ancak koronavirüs nedeniyle iptal olduğu öğrenildi. İngiliz temsilcisinin 10 milyon poundu gözden çıkardığı ancak salgın yüzünden gelirlerin tıkanması sebebiyle de transferin askıya alındığı kaydedildi. Brezilyalı solak stoper Ocak 2019'da Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro'ya alınmıştı.
  1. 20.4.2020
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