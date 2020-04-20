Trezeguet kapışması! Galatasaray...
Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın en büyük transfer hedefi durumundaki Trezeguet konusunda endişe verici gelişmeler yaşanıyor... Fransızlar, Galatasaray'ın gözdesi Mısırlı yıldızı Ligue 1'den iki kulüp ve Belçika'dan Anderlecht'in istediğini yazdı.
Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın en büyük transfer hedefi durumundaki Trezeguet konusunda endişe verici gelişmeler yaşanıyor… Fransız basını, Aston Villa'nın Premier Lig'den düşmesi halinde takımdan ayrılması beklenen Mısırlı yıldızı, Ligue 1'den iki kulübün istediğini yazdı. Takım ismi vermeyen gazeteler, Trezeguet'nin daha önce formasını giydiği Belçika ekibi Anderlecht'in de transfer için devrede olduğunu iddia etti. Yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray yönetiminin elini çabuk tutacağı ve kısa süre içinde Aston Villa ile temasa geçeceği öğrenildi.
İLK TERCİHİ PREMIER LİG
Birçok talibi olan Trezeguet, A.Villa'nın küme düşmesi halinde Premier Lig'den bir takıma gitmek istiyor. Mısırlı yıldızın 2. tercihi ise Cimbom.
Takvim
- 20.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trezeguet kapışması! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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