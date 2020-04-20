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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Trezeguet kapışması! ...

Trezeguet kapışması! Galatasaray...

Yeni sezon öncesi 'ın en büyük hedefi durumundaki Trezeguet konusunda endişe verici gelişmeler yaşanıyor... Fransızlar, Galatasaray'ın gözdesi Mısırlı yıldızı Ligue 1'den iki kulüp ve 'dan Anderlecht'in istediğini yazdı.

Yeni sezon öncesi 'ın en büyük hedefi durumundaki Trezeguet konusunda endişe verici gelişmeler yaşanıyor… basını, 'nın 'den düşmesi halinde takımdan ayrılması beklenen Mısırlı yıldızı, Ligue 1'den iki kulübün istediğini yazdı. Takım ismi vermeyen gazeteler, nin daha önce formasını giydiği ekibi Anderlecht'in de transfer için devrede olduğunu iddia etti. Yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray yönetiminin elini çabuk tutacağı ve kısa süre içinde Aston Villa ile temasa geçeceği öğrenildi.

İLK TERCİHİ PREMIER LİG
Birçok talibi olan Trezeguet, A.Villa'nın küme düşmesi halinde Premier Lig'den bir takıma gitmek istiyor. Mısırlı yıldızın 2. tercihi ise .

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  1. 20.04.2020
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