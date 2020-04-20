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Galatasaray'a bedava golcü! Haber bekliyor...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Falcao'nun takımdan ayrılmak ihtimaline karşı forvet arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray için bir çok isim gündeme gelirken bomba bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, daha önce Galatasaray'ın gündeminde olan yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılardan haber beklediğini yazdı. İşte detaylar...

20 Nisan 2020 Pazartesi 06:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





