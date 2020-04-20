Galatasaray'a bedava golcü! Haber bekliyor...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Falcao'nun takımdan ayrılmak ihtimaline karşı forvet arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray için bir çok isim gündeme gelirken bomba bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, daha önce Galatasaray'ın gündeminde olan yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılardan haber beklediğini yazdı. İşte detaylar...
20 Nisan 2020 Pazartesi 06:43
Galatasaray'da corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları tam gaz sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar sezon sonunda şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermenin planlarını yapıyor.
Bu nedenle sağlam bir kadro kurmak isteyen Cimbom, Falcao'nun ayrılmak ihtimaline karşılık forvet arayışlarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda birçok isim gündeme gelse de bomba haberi İspanyollar duyurdu.
İspanyol basının daha önce adı Galatasaray ile alınan yıldız futbolcunun Cimbom'dan haber beklediğini yazdı. İşte o isim...