Falcao dua istedi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Falcao dua istedi

Falcao dua istedi

Falcao dua istedi

'da 13 milyon takipçisi bulunan , ülkesi için dua çağrısında bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle zor dönemlerden geçen ülkesi için halkından yardım isteyen Falcao, herkesi aynı saatte dua etmesi için açıklama yaptı.

'da 13 milyon takipçisi bulunan , ülkesi için dua çağrısında bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle zor dönemlerden geçen ülkesi için halkından yardım isteyen Falcao, herkesi aynı saatte dua etmesi için açıklama yaptı.
  1. 20.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao dua istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA