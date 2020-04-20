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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Terim Florya’ya çıkarma yaptı

Terim Florya’ya çıkarma yaptı

Corona virüsü hastalığını atlatan , 'ne giderek yardımcılarıyla buluştu. Tecrübeli çalıştırıcının 3 gün önce Florya'ya gittiği ve kalan sezonun planlamasını yapmaya başladığı ifade edildi.

Corona virüsü hastalığını atlatan , 'ne giderek yardımcılarıyla buluştu. Tecrübeli çalıştırıcının 3 gün önce Florya'ya gittiği ve kalan sezonun planlamasını yapmaya başladığı ifade edildi. Takımın toplanacağı tarihin üzerinde durulduğu ve 3'erli veya 4'erli futbolcu gruplarıyla yapılacak çalışmalar hakkında konuşulduğu kaydedildi.
  1. 20.4.2020
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