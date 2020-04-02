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02 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray G.Saray'dan flaş karantina hamlesi! Tüm oyuncular...

Galatasaraylı flaş karantina hamlesi! Tüm oyuncular...

Galatasaraylı flaş karantina hamlesi! Tüm oyuncular...

Corona virüsü salgını ile birlikte liglerin ertelenmesinin ardından çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdüren sarı kırmızılı futbolculara, sponsor firmanın desteği ile spor aletleri gönderildi.

Tüm oyunculara yürüyüş bandı ve fitness bisikleti desteği sağlanırken; teknik heyet, futbolcuların fiziksel performanslarını bireysel antrenmanları dışında da korumalarını istiyor.

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle oyuncularına hiçbir şekilde evlerinden çıkmamaları konusunda sürekli uyarılarda bulunan teknik heyetin, futbolcularının kardiyo çalışmalarını yapabilmeleri için bu yöntemi seçtiği öğrenildi.

Teknik direktör 'in; yardımcıları, sağlık ekibi ve kondisyoner ekibi ile antrenman programları hakkında sürekli görüştüğü, haftalık olarak oyuncuların performans verilerine göre programların revize edilmesini istediği de belirtildi.

  1. 02.04.2020
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