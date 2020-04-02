Galatasaraylı flaş karantina hamlesi! Tüm oyuncular...
Corona virüsü salgını ile birlikte liglerin ertelenmesinin ardından çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdüren sarı kırmızılı futbolculara, sponsor firmanın desteği ile spor aletleri gönderildi.
Tüm oyunculara yürüyüş bandı ve fitness bisikleti desteği sağlanırken; teknik heyet, futbolcuların fiziksel performanslarını bireysel antrenmanları dışında da korumalarını istiyor.
Corona virüsü tedbirleri nedeniyle oyuncularına hiçbir şekilde evlerinden çıkmamaları konusunda sürekli uyarılarda bulunan teknik heyetin, futbolcularının kardiyo çalışmalarını yapabilmeleri için bu yöntemi seçtiği öğrenildi.
Teknik direktör Fatih Terim'in; yardımcıları, sağlık ekibi ve kondisyoner ekibi ile antrenman programları hakkında sürekli görüştüğü, haftalık olarak oyuncuların performans verilerine göre programların revize edilmesini istediği de belirtildi.
- 02.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaraylı flaş karantina hamlesi! Tüm oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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