Galatasaray'da büyük kriz! Babel, Diagne ve...

Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken liglerin durması mali anlamda kulüpleri de bir çıkmaza sokmuş durumda. Maç, tribün ve yayın gelirinden tamamiyle mahrum kalan kulüplerin nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini korurken, Galatasaray'da kapntan Selçuk İnan kendisinin ve takım arkadaşlarının fedakarlık yapmaya hazır olduklarını belirterek elini taşın altına sokmuştu. Öte yandan kiralık oyuncuların durumu da belirsizliğini korurken bu isimler için nasıl bir yol izleneceği merak konusu. İşte detaylar...