Galatasaray'da büyük kriz! Babel, Diagne ve...

Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken liglerin durması mali anlamda kulüpleri de bir çıkmaza sokmuş durumda. Maç, tribün ve yayın gelirinden tamamiyle mahrum kalan kulüplerin nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini korurken, Galatasaray'da kapntan Selçuk İnan kendisinin ve takım arkadaşlarının fedakarlık yapmaya hazır olduklarını belirterek elini taşın altına sokmuştu. Öte yandan kiralık oyuncuların durumu da belirsizliğini korurken bu isimler için nasıl bir yol izleneceği merak konusu. İşte detaylar...
2 Nisan 2020 Perşembe 11:56
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü birçok futbol organizasyonunun ertelenmesine neden olurken Türkiye'de de liglerin süresiz olarak ertelenmesine neden olurken kulüpleri maddi anlamda da zorlamaya devam ediyor...
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Birçok kulüp oyuncu maaşlarında indirime giderken, Galatasaray'da da kaptan Selçuk İnan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin ve takım arkadaşlarının fedakarlık yapmaya hazır olduğunu belirtmişti.
Tecrübeli oyuncu yaptığı paylaşımda "Biz, üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz. Bu vesileyle salgın nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden bütün yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Galatasaray'da kiralıktan dönecek futbolcular durum belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılı yönetimin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...
Ajax'a giden Ryan Babel, Club Brugge'deki Mbaye Diagne ve Almeria'daki Valentine Ozornwafor gibi isimlerin dönüşü, sportif ve maddi açıdan sıkıntılara gebe görünüyor.